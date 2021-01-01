Марина Федункив объяснила, почему прячет сына

Недавно Марина Федункив отметила день рождения. Ей исполнилось 54 года, но кто даст?! Популярная артистка много работает и успевает воспитывать сына Теодора, которому еще нет и года. Однако, в отличие от многих коллег по российскому шоу-бизнесу, Марина предпочитает не показывать наследника. В новом интервью Федункив объяснила, почему не выставляет фотографий и видео ребенка в Сети.

"А зачем? В 2021 году все увидели моего мужа, удовлетворили любопытство и интерес. На этом закончим. Стефано не готов становиться публичным и не хочет этого для ребенка. Я с ним согласна. Теперь мы живем свою спокойную семейную жизнь", - заключила актриса.

В 2021 году Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Новость стала настоящей сенсацией, потому что актриса не афишировала детали личной жизни. В Сети до сих пор ходят самые разные слухи о паре. Многие интернет-пользователи почему-то не верят в искренность отношений Марины и Стефано.

"Я считаю: если ходят слухи, значит наш союз интересен. Вот только почему люди своей личной жизнью не займутся? Ну это вопрос к ним. Если бы меня что-то не устраивало, не было бы ни брака, ни мужа, ни ребенка. На все слухи и домыслы отвечаю: я счастлива, чего и вам желаю", - ответила Марина.

В октябре исполнится год ее сыну. Однако у актрисы пока нет идей, как справлять знаменательное событие. Федункив не исключает, что предпримет небольшое путешествие или соберет друзей и близких.

"Я мама — любящая, готовая на все ради сына. И если бы не моя работа, растворилась бы в материнстве вся без остатка. Так что в моем случае работа — это возможность соблюдать баланс. Самое сложное — каждый раз расставаться с сыном, а самое приятное – возвращаться домой и видеть его улыбку", - призналась актриса.