Полсотни солдат ВСУ сбежали с позиций в Купянске

Натиск российской армии в Купянске Харьковской области вынудил бежать со своих позиций около 50 солдат ВСУ. Украинские военные отступили, бросив вооружение и технику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По данным эксперта, очередной случай бегства украинских военных со своих позиций зафиксировала российская аэроразведка в районе улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах. При этом, сообщил Марочко, в этот район Купянска командование ВСУ уже перебросило маневренные группы из состава украинских нацбатальонов. Они выполняют функции заградотрядов.

Ранее Марочко сообщал о пагубном положении, в котором находятся дислоцированные в Купянске подразделения ВСУ. Российская армия активно продвигается на этом участке фронта, передает ТАСС.