Пассажирский автобус влетел в легковушку в Амурской области

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Амурской области, пострадали 22 человека.

ДТП произошло на седьмом километре трассы "Благовещенск - Свободный" около 9 утра по местному времени (03:00 мск). Автобус Iveco влетел в автомобиль Toyota Crown.

На месте работают оперативные службы. Выясняется, кто стал виновником ДТП. Судя по кадрам с места аварии, ДТП носит лобовой характер. Автобус и автомобиль получили сильные повреждения.

22 человека обратились за медицинской помощью, в том числе четверо детей. 14 человек были госпитализированы в областную больницу.

"Трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных", - сообщили в Минздраве региона.