Фокусник Амаяк Акопян: "Те роли, которые мне сегодня предлагают в кино и сериалах, — просто позор"

Амаяк Акопян - советский и российский иллюзионист, актер, артист цирка, телеведущий. Его отец Арутюн Акопян тоже был фокусником и передал свой талант сыну. Сын Амаяка – Филипп – сейчас живет в США, он – ученый в области нейроэлектроники и проектирования чипов.

Однако в последнее время Амаяк Акопян ведет закрытый образ жизни. Он не стремится к узнаваемости и популярности. В новом интервью артист подчеркнул, что никуда не уходил, просто времена изменились, и теперь зрители совсем другие. "У меня ощущение, что публика, которая сегодня смотрит телевизор, Интернет, это совершенно другая аудитория, не похожая на ту, которая меня некогда обожала и носила на руках", - отметил Акопян.

Тем не менее, признался фокусник, он регулярно получает предложения сняться в кино. Однако если раньше артист часто соглашался, то теперь в основном отказывается. "Те роли, которые мне сегодня предлагают в кино и сериалах — просто позор. Великая Фаина Раневская говорила: „Сняться в плохом кино — все равно что нагадить в вечность“. И с ней нельзя не согласиться. Поэтому я не снимаюсь, хотя предложений очень много. Но все очень слабенько. И сценарии, и роли неинтересны", - признался артист.

К тому же здоровье стало подводить Амаяка Акопяна, однако он предпочитает не жаловаться. Фокусник доволен, как сложилась его жизнь, ведь ему довелось объехать с выступлениями весь свет, дать представления перед самыми знаменитыми людьми мира, поработать с отечественными звездами.

Насыщенная творческая жизнь и путешествия по миру обеспечили Акопяну безбедную жизнь. Он обзавелся несколькими квартирами и автомобилями, построил дачу. Сейчас фокусник женат в четвертый раз. Супруга Елена занимается организацией паломнических туров, поддерживает артиста и помогает ему в работе, передает Starhit.