В Пекине сегодня день большой политики. В расписании Владимира Путина - серия важнейших переговоров. В том числе самые значимые - с лидером Китая. Обстоятельный разговор прошел в теплой атмосфере - что неудивительно, учитывая беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран. А ранее состоялась трехсторонняя встреча, где также присутствовал президент Монголии.

Третий рабочий день Владимира Путина в Китае начинается со встречи с лидером КНР и президентом Монголии. Страна активно сотрудничает и с Пекином, и с Москвой. Председатель КНР вспомнил поговорку – чтобы подпереть забор, нужны три кола, а герою – три помощника. Российский лидер согласен с этим.

"Мы в таком формате давно не виделись, и сегодняшняя встреча — это инициатива председателя Китайской Народной Республики. Хочу вас за это поблагодарить. Подчеркну, Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией", - отметил Путин.

Это и крупные железнодорожные, туристические и энергетические проекты. Чего стоит "Сила Сибири" - ее стороны договорились о поставках на три десятка лет. Причем, с новой силой – напор увеличат с 38 до 44 кубометров в год по "Восточному маршруту". Параллельно идет проектирование еще одного узла "Сила Сибири-2". Протяженность трубопровода составит почти 7 тысяч.

"Сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз-Восток". Этот проект позволит поставлять из России транзитом в Монголию 50 млрд кубических метров газа в год. Надо понимать, что проект будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер

Но и это не все – китайские партнеры предлагают открывать свои производства и компании в России.

"Сегодня даже вопрос идет о том, что будет локализовано производство автомобильной техники, бытовой техники, газохимии, нефтехимии и множества других проектов. Они проявляют интерес практически по всем сферам экономического развития", - отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Россия и Китай по итогам переговоров подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве. И среди них хорошая новость для туристов – с 15 сентября виза для путешественников из России в Поднебесную не нужна. Пока это временный – пробный период на год. Президент Монголии напомнил, что наши страны связывает многое не только в торгово-экономическом смысле, но и исторически:

"Народы трех наших стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей Победы".

И о совместной борьбе советского и китайского народов против германского нацизма и японского милитаризма.

Встреча Владимира Путина проходит в Доме народных собраний - он находится на западной стороне площади Тяньаньмэнь - одной из самых больших в мире и уж точно в Китае. Здесь уже установлены трибуны, завтра состоится парад, посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Российский президент - главный гость.

Память об этом – ценность обеих стран, заявляют Владимир Путин и Си Цзиньпин уже встрече делегаций. 9 мая китайский лидер наблюдал за Парадом новейшей техники в Москве. Тогда обе страны такими образом продемонстрировали сигнал Западу, что историю не перепишешь. А теперь российский президент с трибуны в Пекине увидит военные образцы вооружений одной из самых больших армий в мире.

Китай и Россия видят, как коллективный Запад пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и не желает вспоминать, кто именно ее развязал. А некоторые нынешние европейские политики – потомки нацистов, безжалостно уничтожавших русский народ - не оставляют попыток взять реванш, не скрывая, что ведут войну с Россией руками украинцев.

А в Киеве вовсю прославляют последователей Бандеры, известного своими жестокими казнями и зверствами над еврейским и польским народами. Накануне парада в Китае европейские элиты и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе дошли до того, что решили демонстративно отказаться от приглашения КНР.

Впрочем, это не испортит праздник. На торжества в Пекин приедут 26 глав государств. Среди них и премьер Словакии Роберт Фицо, и президент Сербии Александр Вучич, которым в ЕС всячески пытались запретить посещать Красную площадь в день Победы. Сегодня у Путина запланированы десятки встреч. Но сначала по чашке чая с дорогим другом. И разговор тет-а-тет в резиденции председателя КНР.

Некоторые западные эксперты обратили внимание на то, что на саммит ШОС в Тяньцзине и на празднования в Пекине приглашен разный состав гостей. По их мнению, это отражает особенности дипломатического курса КНР и ее приоритеты. Россия в этом смысле, конечно, исключительный партнер, с которым можно и вести бизнес, и отстаивать многополярный мир.