Путин обретает все большую популярность на глобальной арене

Продолжающийся визит Владимира Путина в Китай и прошедший саммит ШОС – по-прежнему в фокусе мировой прессы. Так, американская "Нью-Йорк Таймс" отмечает: президент России обретает все большую популярность на глобальной арене. Издание отмечает энтузиазм, с которым евразийские лидеры встретили своего российского коллегу. "Мировая история все чаще пишется за пределами Запада" - это уже констатация факта от французской "Фигаро". Особое внимание журналисты уделяют и новым форматам общения участников представительного форума.

