На выставке в Москве представили уникальные документы о финальном периоде Второй мировой

Посмотреть уникальные экспонаты и рассекреченные документы о финальном периоде Второй мировой войны можно на выставке в Москве.

Впервые представлены дневники и боевые донесения командиров Красной армии об операциях против японских войск в Маньчжурии, на Сахалине, Курильских островах и в Корее.

Также экспозиция расскажет о важнейших этапах Великой Отечественной, в том числе как проходило освобождение Европы. Посетители смогут увидеть некоторые личные вещи Иосифа Сталина, Георгия Жукова и других выдающихся военачальников.

"Победив 80 лет назад, наш народ осознал для себя навсегда абсолютную ценность суверенитета. Россия сегодня не приемлет ни внешнего давления, ни диктата и решительно отстаивает и историческую память, историческую правду", - отметил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.