Зрители ТВЦ собирают средства на лечение пятилетней Вари Косаревой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о пятилетней Варе Косаревой. У девочки - эпилептическая энцефалопатия. Это редкое генетическое заболевание, при котором любой вирус или даже стресс могут спровоцировать судорожный приступ. Врачи долго пытались подобрать терапию и наконец нашли новый экспериментальный препарат, который существенно облегчит жизнь ребёнку. Но стоит лекарство почти три миллиона рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах и просит о помощи всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вари. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Варя очень ждёт вашей помощи.

Папе очень сложно объяснить пятилетней Варе, почему нельзя играть на детской площадке. К сожалению, это смертельно опасно для нее. У девочки - редкое генетическое заболевание - эпилептическая энцефалопатия. Любое незначительное падение и даже эмоции - радость, любопытство, испуг или огорчение - могут вызвать жесточайший приступ эпилепсии. Продолжительные и болезненные судороги мучают девочку несколько раз в месяц. Они продолжаются по 10-20 минут. Самое страшное: после каждого приступа Варя забывает все навыки, которым научилась за последнее время.

Варины родители терпеливо учатся справляться с тяжелым недугом дочери. Они уже поняли: болезнь активизируется даже при незначительном повышении температуры.

"Это наш тревожный чемоданчик, мы постоянно с ним везде. Здесь постоянно градусник, обязательно уколы от температуры, таблетки все от температуры. У нас перегревы провоцируют приступы, очень важно следить за температурой", - рассказала Екатерина Косарева, мама девочки.

Из-за своего нестабильного состояния Варя лишена почти всего: игр с другими детьми, праздников, походов в интересные места. "После приступа 3-4 дня даем ей немного повеселиться и потом все начинается до следующего… и неизвестно, когда он пойдет - через день, через два, через неделю", - говорит Максим Косарев, папа девочки.

Родители постоянно ищут новые способы облегчить состояние Вари. Недавно узнали о новом препарате, который может снизить последствия ужасного заболевания.

Но вот стоимость лекарства просто огромна - почти 3 миллиона рублей. Варин папа работает на стройке, а мама круглосуточно следит за дочкой. Обратиться за помощью к неравнодушным людям - единственный шанс для них.

"Очень надеемся, что помогут нам… что получится собрать эти деньги, чтобы закупить препарат и попробовать. Говорят, у этого препарата очень хорошая динамика", - сказала Екатерина Косарева.

"Это уменьшит количество приступов и уменьшит количество откатов. Все, что мы научились – допустим, там, неделю-две, будет меньшая вероятность того, что она после приступов забудет. То есть нам не придется заново начинать заново обучать", - говорит Максим Косарев.

Родители мечтают, чтобы их дочка, даже несмотря на тяжелый недуг, могла жить полноценно. Впереди осень - пора простудных заболеваний. Родители опасаются, что Варино состояние ухудшится. Любой вирус может спровоцировать подъем температуры и как следствие - новый приступ. Поэтому деньги нужно собрать как можно скорее. Семья умоляет о помощи, чтобы у их любимой Вари появился шанс прожить полноценное детство.

Ещё раз напомним: специальный препарат, который поможет Варе справиться с тяжёлым недугом, нужен как можно скорее. Лечение нельзя откладывать. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Варвары Косаревой, программа 2355