Собянин: Реновация меняет облик районов Москвы и создает новую городскую среду

Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, как реновация делает районы Москвы современнее и комфортнее. Так, она меняет облик районов и создает новую городскую среду. Как отмечается, более 600 игровых площадок для детей было создано благодаря реновации.

"В новых домах первые этажи изначально отводятся под социально значимые объекты: магазины, кафе, а также детские и спортивные центры. На сегодня в новостройках уже открыто порядка тысячи предприятий розничной торговли и сферы услуг. Помимо всего прочего – это более 13 тысяч дополнительных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Подробнее – на персональном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Люблине в рамках программы реновации будут расселены 57 домов. В конце августа в районе передали под заселение 17-ю новостройку. Жилье в ней получат более 600 горожан.