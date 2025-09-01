Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны, она все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед. И при этом российская дипломатия была весьма искусной, отметил директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммейдж.

С начала конфликта на Украине Москва уделяла особое внимание развитию отношений со странами за пределами Запада. В приоритете - Китай, Индия и Турция. И если в первые дни после начала военной операции России на Украине лидеры этих стран восприняли шаги Путина прохладно, то теперь ситуация изменилась, приводит мнение эксперта газета New York Times.

Издание подчеркивает: нигде это не было так очевидно в последние дни, как в китайском Тяньцзине, где лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества встретились с главами государств из других стран. Путин воспользовался сценой, чтобы публично обвинить Запад в войне на Украине.

На саммите российский президент держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, позже они присоединились к китайскому лидеру Си Цзиньпину. Лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама приветствовали господина Путина на закрытых встречах, которые продолжались до полуночи. Издание сравнивает эту картину с результатами общения с Нарендрой Моди Дональда Трампа. Американского лидера, который угрозами разрушит едва налаженные контакты, сравнили со слоном в посудной лавке.