В Днепропетровской области начали создавать зону безопасности

Российская армия улучшает позиции в Днепропетровской области.

После освобождения юга ДНР стало возможно создание буферной зоны безопасности в Днепропетровской области, сообщил ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск "Восток", - сообщил он.

ВС России взяли под свою контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР 30 августа. Этот поселок стал последним в ДНР в зоне ответственности "Востока", сообщил ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.