Собянин: В Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний создали в Москве. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, искусственный интеллект помогает врачам быстрее и точнее диагностировать ЛОР-заболевания. Однако окончательное решение всегда за специалистом.

"В Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии им. Л.И. Свержевского разработали систему, которая анализирует эндоскопические снимки и выявляет визуальные признаки нормы или патологии. Сегодня она распознаёт формы наружного и острого среднего отита, хронический средний отит и новообразования гортани. При этом ИИ выступает только в качестве ассистента врача — окончательное решение всегда за специалистом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Москва открывает регионам доступ к медицинским ИИ-сервисам. Платформу разработали в столичном Центре диагностики и телемедицины. Первым регионом, подключившимся к московской платформе для обработки медицинских изображений с помощью ИИ, стал Ямало-Ненецкий автономный округ.