В Ижевске предотвратили теракт на объекте ОПК

Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии трех подростков, которые готовили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По данным следствия, летом 2025 года подростки 15, 16 и 17 лет в поиске быстрого заработка вышли на представителя украинских спецслужб. Тот дал им задание – устроить теракт на объекте ОПК в Ижевске.

Несовершеннолетних задержали при попытке заложить самодельное взрывное устройство большой мощности у проходной предприятия, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Подросткам избрана пресечения в виде заключения под стражу.