Патрушев напомнил Японии о ее планах по захвату Сибири

Япония планировала захватить Сибирь и Дальний Восток вплоть до Омска. В свете этих планов Токио право России на владение Южными Курилами нечего и обсуждать. В 1945 году советская армия и флот освободили земли, временно отторгнутые за 40 лет до этого по итогам русско-японской войны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев прокомментировал заявление главы МИД Японии Такэси Ивая о том, что в 1945 году Советский Союз якобы напал на Японию и оккупировал Курилы. В этой связи японским дипломатам полезно вспомнить о том, какой страшный геноцид корейцев и китайцев учинила японская армия. Как и о планах Токио воспользоваться ослаблением СССР в начале Великой Отечественной войны, сказал Патрушев в интервью aif.ru.

Токио в 1920-х годах намеревался сделать Японское море своим внутренним морем. Кроме того, с целью безраздельного владения Охотским морем планировали и захват Камчатки, сказал председатель Морколлегии в интервью по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.