Пугачева и Галкин* не повели двойняшек Гарри и Лизу в школу

Накануне, 1 сентября, многие представители отечественного шоу-бизнеса отчитались в своих социальных сетях, как отвели детей в школу. Особо наблюдательные поклонники сделали вывод, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, двойняшки Гарри и Елизавета, в школу не пошли. Они пришли к этой мысли, когда увидели на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" юмориста свежие фотографии, на которых сам артист, Примадонна и их наследники прогуливаются по Риге.

По расчетам комментаторов в Сети, к 1 сентября семейство должно было уже находиться на Кипре, где в последнее время живет. Там же, в Лимассоле, как сообщалось ранее, Гарри и Лиза пошли в школу. Однако вместо привычной в первый день осени линейки поклонники обнаружили двойняшек в Латвии. Напомним, что в Юрмале Примадонна вместе с семьей проводит летние месяцы, поскольку местный климат как нельзя лучше подходит для артистки, у которой целый букет хронических заболеваний.

Интернет-пользователи, изучив фото, высказали мнение, что Гарри и Лиза могли уже устать от бесконечных переездов. За последние три года ребята минимум дважды меняли школы, а теперь вообще непонятно, учатся ли они. Некоторые комментаторы предположили, что частые переезды могут негативно сказаться на эмоциональном состоянии ребят.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

К слову, поговаривают, что в семье певицы и юмориста серьезные проблемы. На публике супруги пытаются показывать идиллию, а дома, по слухам, ругаются каждый день. Якобы скандалы возникли из-за того, что Алла Борисовна хочет вместе с детьми, сыном Гарри и дочкой Елизаветой, вернуться в Россию.

* признан иностранным агентом на территории России