Несущийся по шоссе корги-автомобилист вызвал вопросы в соцсетях

В Москве дорожные камеры вместо водителя зафиксировали за рулем белого автомобиля Kia собаку породы корги.

Пес ехал по Щелковскому шоссе. По данным telegram-канала "Москва сегодня", ушастый корги расположился на переднем водительском сидении, рядом в салоне сидел человек в черных очках и с запрокинутыми руками.

Автомобиль несся со скоростью 187 километров в час. Разрешенная скорость на этом участке шоссе - 50 километров в час.

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие начали ругать хозяина за то, что тот включил автопилот или круиз-контроль и посадил за руль животное. Другие и вовсе заподозрили фотошоп. Фон обеих фотографий отличается: на первом снимке позади автомобиля дорога, а на втором – забор.

Дорожные службы и ГАИ пока никак не комментировали снимок с камеры фотовидеофиксации.