Режим ЧС ввели власти в Ростове-на-Дону после атаки дронов

Режим ЧС введен в Советском районе Ростова-на-Дону. Там в результате атаки украинских дронов повреждены два здания. В городе работает оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба, сообщил мэр города Александр Скрябин.

Как написал Скрябин в Telegram-канале по итогам оперативного совещания, в администрации Советского района принимают документы на оказание материальной помощи. Коммунальные службы города приступили к уборке прилегающих к месту происшествия территорий. Для жителей продолжает работать горячая линия.

В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. В результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. Сейчас пункт временного размещения, куда ночью эвакуировали жителей поврежденных зданий, закрыт, люди вернулись в свои квартиры.