Товстик назвал человека, благодаря которому его измена с Дибровой стала известна всем

Андрей Малахов поговорил с Романом Товстиком. Именно с ним, по слухам, изменила мужу, известному телеведущему Дмитрию Диброву, четвертая супруга Полина. В свою очередь, миллиардер так увлекся молодой красавицей, что подал на развод с матерью своих шестерых детей Еленой. И если вначале брошенная супруга пообщалась с Малаховым, пожаловавшись на предательство двух близких людей (дело в том, что Полина является крестной матерью одного из ее детей), то теперь шоумен поговорил с самим Романом.

"Вся эта история стала публичной после поста моей бывшей супруги. Я сразу сделал свое заявление, потому что хотел объяснить свою позицию. Это очень непростая ситуация по-человечески, никому не пожелаю таких эмоций", - сообщил Роман.

При этом он подчеркнул, что решение о разводе было взвешенным, а не принятым за секунду. Миллиардер рассказал, что они с Еленой "много разговаривали", пытались спасти брак, но у них не получилось. Он прокомментировал и информацию о судебных разбирательствах с женой. Роман уверил, что не намерен лишать Елену детей и имущества.

"Я не требую с нее денег. Все расходы на детей беру на себя. Манипулировать этим я не собираюсь. Я хотел документально зафиксировать ее безопасность. Шикарный дом, быт, персонал — все должно быть гарантировано. Да, есть обсуждение по брачному договору и суммы. Но я за мирное соглашение в одном документе: дети — без судов и стрессов, финансы — прозрачно", - пообещал бизнесмен.