ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Белой Церкви

Массированные удары трижды за ночь нанесли ВС России по объектам ВСУ в Белой Церкви. Взрывы гремели с двух часов ночи до половины третьего, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации очевидцев, было три налета по 7 беспилотников – однако точно сказать сложно из-за мощной детонации. Взрывы были слышны в основном в западной части города, со стороны Белоцерковского авиаремонтного комплекса - там производятся и испытываются ударные БПЛА, а также обучаются пилоты. По сообщениям из Белой Церкви, погибло около двух десятков учеников и инструкторов.

Зафиксирован прилет в военную часть А-2260. По данным подполья, в последние дни зафиксировано передвижение в этом направлении военных грузовиков и автобусов с личным составом. После прилета в сторону ВЧ выехало больше десятка скорых. Серия ударов пришлась в сторону микрорайона "Гайок", известного закрытыми и охраняемыми территориями и находящимся рядом аэродромом.

Также подполье сообщило о трех атаках в Киеве. По данным Лебедева, атакованы объекты, где по вторникам проходят совещания. Взрывы гремели и в пригородах украинской столицы.