Певица Слава: "Скоро у меня будет тройня"

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) в своем официальном телеграм-канале объявила новость. Артистка готовится к пополнению. "КАЖЕТСЯ, скоро у меня будет ТРОЙНЯ", - написала популярная исполнительница и добавила видео, на котором запечатлена в одном полотенце, обернутом вокруг тела, и поглаживающей живот.

Однако она немедленно уточнила, что речь идет о ее домашних питомцах. Напомним, что у певицы живут две собаки. Скоро, вероятно, к ним присоединится еще одна. Слава не скрывает, что души не чает в своих малышах, тратит на них много денег, скупая разные вещи для комфортной жизни питомцев, например, одеяльца, одежду, лежанки, игрушки и многое другое.

В Сети комментаторы неоднозначно отнеслись к заявлению и поведению артистки. Одни поддержали ее, другие же посоветовали любовь и заботу потратить не на животных, а на близких, например, на внука, которого Славе родила старшая дочь Александра Морозова. Нашлись и такие фанаты, кто предложил певице самой родить.

Ранее стало известно, что Слава рассталась со своим возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым была вместе почти 20 лет, у них есть 13-летняя дочь Антонина. А недавно певица сообщила, что будучи дамой свободной приняла подарок от влиятельного поклонника. Слава похвасталась кольцом с внушительным красным камнем в обрамлении бесцветных камней размером поменьше.