Москвичи увидят лунное затмение 7 сентября

Лунное затмение 7 сентября будет хорошо видно москвичам.

Природное явление можно начать наблюдать в 19:26 мск, полное погружение произойдет в 20:30 мск, а выход из тени Земли начнется в 21:53 мск, сообщила агентству Москва старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко.

"Луна в фазе полного затмения будет отлично видна москвичам невооруженным глазом в виде тусклого, но отчетливого темно-красного диска, несмотря на то, что небо еще не будет совсем темным, она не пропадет из виду", – объяснила эксперт.

Кроме того, 7 сентября хорошо будет Сатурн в виде небольшой немерцающей желтоватой звезды. По прогнозу синоптиков, в воскресенье в столице ожидается ясная погода из-за высокого давления.

Следующее полное лунное затмение ожидается 3 марта 2026 года, но его увидят жители восточных регионов России. В Москве в следующий раз полное лунное затмение будет видно лишь 31 декабря 2028 года.