Врачи больницы им. Ерамишанцева помогли москвичке с редкой патологией стать мамой

Подарить счастье! Врачи городской больницы имени Ерамишанцева помогли москвичке с редкой патологией стать мамой. Беременную пациентку доставили в крайне тяжёлом состоянии. Шансы выносить и родить здорового ребёнка были призрачны. Но тем не менее это стало возможным. Благодаря новому стандарту медицинской помощи в столице.

Анастасия с нежностью обнимает полугодовалую дочь. И, общаясь с врачами, буквально светится от счастья. Ведь именно они на протяжении 9 месяцев беременности были для женщины едва ли не самыми важными людьми. Теми, кто помог воплотить в жизнь мечту о материнстве.

До недавнего времени для женщин с такими заболеваниями, как у Анастасии, беременность была противопоказанием. Выносить и родить здорового ребёнка практически невозможно - слишком высоки риски для обоих. Но медицина не стоит на месте. Благодаря слаженной работе врачей разных профилей и современным методикам 33-летняя женщина впервые стала мамой.

"Наша пациентка с рецидивом пиелонефрита была госпитализирована в эндокринологическое отделение, куда на совместный консилиум были приглашены специалисты из нефрологического центра, урологи, акушеры – гинекологи", - отметила Ксения Демьянова, врач - нефролог ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

Командный подход, постоянное наблюдение, углублённые обследования - всё это помогало врачам держать самочувствие будущей мамы под контролем.

"Беременность вроде хорошо прошла - без частых пиков, но, чтобы их было меньше, врачи были готовы меня фактически на руках носить, лишь бы со мной было всё хорошо. И с малышкой было всё хорошо. Это было воодушевляющее", - говорит Анастасия.

Когда на свет появилась здоровая девочка, и счастливые родители, и врачи от души поздравляли друг друга.

"Самым большим своим достижением на сегодняшний день мы считаем возможность обеспечить нормальное течение беременности и родов женщинам с серьёзными заболеваниями почек. И вот такая пациентка, которая практически не имела возможности стать мамой, благодаря наблюдению в нашем центре получила такую возможность. И, к счастью, она у нас не одна. На сегодняшний день у нас около 80 таких пациенток", - сообщила Наталья Козловская, руководитель Центра помощи беременным женщинам с патологией почек и мочевыводящих путей ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

Ежегодно консультативно-диагностическое отделение при больнице имени Ерамишанцева принимает более полутора тысяч пациенток с подобными диагнозами. Беременным с заболеваниями почек и мочевыводящих путей оказывает комплексную медицинскую помощь как на этапе подготовки к беременности, так и в период вынашивания и после родов.