На mos.ru появился раздел с полезной информацией для семей с детьми

"Москва - детям!" На портале мос.ру появился суперраздел. С самой важной информация для родителей и детей.

На одной платформе - все услуги и сервисы, которые помогут мамам и папам в самых разных ситуациях. От подготовки к родам и получения льгот до образования и досуга.

Есть доступ к таким популярным опциям, как запись ребёнка в детский сад или колледж. Электронный дневник и "Москвёнок". Информация разделена по группам, что облегчает поиск.

Новый раздел оценят и дети. Много полезного собрано в четырёх блоках. В зависимости от возраста и интересов.