В Москве отреставрировали почти 90 доходных домов в стиле модерн

Почти 90 доходных домов, построенных в стиле модерн, отреставрировали в Москве. Обновили фасады, кровлю, коммуникации. Важное условие сохранить историческую основу. Более того, специалисты восстанавливают и утраченные элементы.

Нина Мартиросова живет в этом доме на Пречистенской набережной уже 30 лет. Говорит, что не променяла бы его ни на какую новостройку. Дух истории здесь на каждом квадратном метре.

"Княгиня Куракина - это ее доходный дом. Вот эти дома - это доходные дома. Она сдавала чиновникам", - говорит Нина Мартиросова.

Дом начала 20 века построен по индивидуальному проекту. Главная особенность - два боковых ризалита с высокими витражными окнами. А еще остекленные входы на первом этаже с декоративной раскладкой и арочными порталами. Все это уже давно нуждалось в капитальном ремонте.

"При ремонте подвала мы обнаружили двери в туннель, который по направлению идет к Храму Христа Спасителя. Дом на старом бутовом фундаменте, нам его пришлось усиливать", - рассказал Александр Тувье, начальник участка.

А еще отремонтировали крышу, инженерные сети и, конечно же, сам фасад. Такие же работы прошли и в доме на Арбате в Малом Николопесковском переулке. Его история тоже отсчитывается с начала 20 века.

Во время капитального ремонта заменили систему центрального отопления. Трещины заделали современными строительными смесями. Там, где стены облицованы кирпичом, восстановили кладку и отремонтировали швы.

"Мы использовали колористический паспорт дома, который выпускает Москомархитектура, и, соответственно, там все цвета указаны, в каком цвете должен быть каждый элемент, в том числе откосы, цоколь и также двери", - пояснил Петр Григорян, руководитель генподрядной организации.

Преобразился и еще один доходный дом - на Проспекте мира. "Были выполнены работы по лицевой части фасада и дворовой. Они отличаются. Дворовая часть она у нас кирпичная, просто покрашена. Лицевая часть - штукатурная с декоративными и архитектурными элементами", - отметил Илья Загороднев, ведущий инженер управления строительного контроля по ЦАО.

Благодаря неравнодушным жителям, среди которых есть и историк-архивист, восстановили некоторые декоративные элементы, которые были утрачены. Например, маскароны.

Доходные дома - отдельная страница истории Москвы. И даже если они не всегда выделяются особой красотой, для города они - большая ценность.

"Это очень важная история, во второй половине 19 века резко увеличилось городское население. Это был период промышленного бума, активного роста промышленного производства. Эти доходные дома в большой степени сформировали архитектурный облик нашего города", - рассказала Мария Василёнок, гид по Москве, культуролог.

В общей сложности за прошедший год Фондом капитального ремонта обновлено почти 90 домов, построенных в стиле модерн.