Полиция раскрыла мошенничество с заказами из сервиса доставки

Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в мошенничестве в столичном регионе. В онлайн сервисе по поддельным аккаунтам они заказывали товары, в том числе дорогостоящую электронику, а после возвращали себе деньги.

Чтобы криминальная схема заработала, один из аферистов устроился курьером в службу доставки, сообщив о себе ложные сведения, а два других участника выступали в роли клиентов. После того, как псевдокурьер забирал покупки, мужчины отменяли заказ, а деньги возвращались на банковские карты.