Московские ученые восстановили точный облик "жреца Амона" по древней мумии

Мужчина старше сорока, ростом выше 160, по профессии: жрец Амона. Так московские ученые описали древнеегипетскую мумию, которая попала к ним для изучения. Кроме того, специалисты смогли составить точный портрет жителя страны пирамид с помощью компьютерной томографии. Как выглядел современник фараона?

Антрополог Анна на работу не идет - летит. В лаборатории пластической реконструкции ее ждут кроманьонцы, неандертальцы. И те, кто помоложе. Распечатанный на принтере череп помогает ученым реконструировать внешний облик жителя Древнего Египта.

История этой мумии удивительна. Её во время командировки в Египет приобрел профессор Московского университета Александр Бабухин. Где он её купил - в Луксоре или Александрии, а также - у кого, история умалчивает. Как и о том, почему мумия была обнаженной? Погребальные бинты сохранились только на спине.

"Либо её грабители таким образом распеленали. Но, думаю, что нет. Потому что это было сделано очень аккуратно", - отметил Алексей Крол, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ им. Ломоносова.

Вернувшись в 1876-м в Москву, Александр Бабухин дарит мумию основателю музея университета Дмитрию Анучину. Долгое время она лежала нетронутой. А спустя 140 лет её решили изучить. Сотрудники НИИ и музея антропологии МГУ совместно с коллегами из ведущих институтов РАН задействовали самые разные методики - от радиоуглеродного датирования до компьютерной томографии.

Выяснилось, что это мужчина, идеальный во всех отношениях. Рост - больше 160 сантиметров. Возраст - от 40 до 60 лет. Для Египта эпохи Нового царства - преклонный, до таких лет тогда мало кто доживал. Учитывая отменное здоровье и самый совершенный на тот момент способ мумификации, человек был явно не бедный. Не зря в описании древнеегипетской коллекции Анучин называет эту мумию "Жрец Амона".

"Продавцы для того, чтобы набить цену своему товару, могли сочинить все, что угодно. Но наши исследования все-таки позволяют говорить о том, что это мумия очень состоятельного египтянина", - рассказал Алексей Крол.

Процесс реконструкции лица жившего три с лишним тысячи лет назад человека - сложный. Чтобы облик оживить, нужно пройти несколько этапов. От графической реконструкции до гиперреалистичной скульптурной.

Оттенок кожи и цвет глаз "жреца Амона" на данный момент определить сложно - нужно дождаться результатов работы генетиков. Но уже сейчас можно утверждать, что эта реконструкция - максимально точная. Самое главное, что исследование продолжается. Впереди немало открытий, поскольку своей очереди ждут еще две загадочные мумии.