Сын раскрыл секрет Александра Градского: вот какую клятву дал артист

Четвертый год пошел после смерти знаменитого артиста Александра Градского, однако лишь сейчас завершились судебные разбирательства за его роскошное наследство. В основном сражались между собой молодая вдова артиста Марина Коташенко и его взрослые дети от предыдущего брака Даниил и Мария.

В частности, Даниил требовал признать Марину недостойной наследницей, утверждая, что брак был заключен незадолго до смерти певца исключительно с целью завладения имуществом. По мнению сына Градского, жена воспользовалась тяжелым состоянием супруга, чтобы вывезти ценные вещи из его квартиры и тем самым уменьшить доли других наследников.

Как утверждает старший сын Александра Градского, Марина в суде значительно занизила стоимость почти всех объектов наследства, за исключением дома в Новоглаголево. Именно он по решению суда и отошел Даниилу и Марии.

"Мне и сестре достались руины, он не подлежит эксплуатации. Я отдал гигантские деньги за долги, около миллиона, чтобы там просто были газ и электричество", - пожаловался сын Градского.

Также он высказал уверенность, что его мать Ольга имеет право на часть наследства, так как после развода они с Александром Градским официально не поделили имущество. Даниил раскрыл секрет отца: якобы после развода его родители дали друг другу клятвы, что больше не вступят в брак, передает aif.ru. мало того, что он нарушил обещание, так еще певец не оставил завещания, хотя прекрасно осознавал, сколько у него детей.

Напомним, помимо Даниила и Марии, у Александра Градского есть маленькие сыновья Александр и Иван. Их ему родила Марина Коташенко.