Путин ответил на вопрос о своих делах словами "Если я жив — это уже хорошо"

Россия ценит независимую внешнюю политику, которую проводит Словакия. Она дает положительный результат – прежде всего, экономический, заявил Владимир Путин. Президент России встретился в Пекине со словацким премьер-министром Робертом Фицо.

Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает. Российский лидер отметил - если он жив, это уже хорошо. Президент России во время встречи с премьером Словакии высказался и о конфликте на Украине. Глава государства подчеркнул: Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией.

Путин подчеркнул, что причиной конфликта стало агрессивное поведение с другой стороны. У России нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы. Москва считает неприемлемым членство Украины в НАТО, приводит слова президента РИА Новости.