Путин о страхах Запада из-за России: "Они специалисты по фильмам ужасов"

Владимир Путин отреагировал на истерики в странах Запада из-за якобы наличия у России планов напасть на Европу. По словам президента, любой здравомыслящий человек понимает, что Москва не собирается ни на кого нападать.

"Они специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Президент добавил, что не хотел бы сравнивать западные страны с животными. Так он ответил на сравнение Фицо, который назвал ЕС жабой, сидящей на дне колодца.

Говоря о конфликте на Украине, российский лидер подчеркнул, что единственная цель России – защита собственных интересов.