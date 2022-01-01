Армия России освободила Федоровку в ДНР

В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удар по пунктам управления и цехам производства беспилотных летательных аппаратов. Также поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ.

Также стало известно, что экипаж Воздушно-космических сил России принял тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Он передан ВКС в рамках реализации поставленных ведомством задач по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.