Путин объяснил Фицо, как заставить Киев уважать интересы соседей

Владимир Путин рассказал Роберту Фицо, как заставить Киев уважать интересы соседних стран. Президент России встретился с премьер-министром Словакии в Пекине.

Путин напомнил, что Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Надо всего лишь закрыть поставки газа, которые идут по реверсу. Также следует прекратить поставки Украине электроэнергии. Тогда в Киеве сразу поймут, что есть пределы их поведению в области нарушения чужих интересов, подчеркнул российский лидер.

Фицо, в свою очередь, заверил Путина, что Словакия будет голосовать против плана Еврокомиссии, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа. Словацкий премьер уверен, что до 1 января 2028 года многое может измениться, и план под названием REPowerEU не будет действовать, передает РИА Новости.