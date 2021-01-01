Дмитрий Маликов отвел дочь от модели в первый класс

Несколько лет назад в звездной семье Маликовых произошло радостное событие. Возлюбленная племянника Дмитрия Маликова, который является его тезкой и однофамильцем и сыном сестры Инны, родила дочь. Дмитрий Маликов и модель Анастасия Толстая назвали девочку Мирославой.

Пара ведет крайне закрытый образ жизни. И если Дмитрий периодически выкладывал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии с избранницей и даже наследницей (при этом тщательно закрывая ее личико смайлами), то после 2021 года перестал обновлять ленту. Что касается Анастасии, то она регулярно публикует новые снимки и видео, однако почему-то предпочитает не афишировать отношения с Дмитрием. Нечасто модель выкладывает и фото дочки от Маликова.

Но на сей раз Толстая сделала исключение. Красавица модель опубликовала кадр, на котором изображена с наследницей и любимым мужчиной. "1 сентября. Как же быстро пролетело время…) Вот и начался большой путь в интересный и прекрасный мир знаний", - написала Анастасия Толстая. Интересно, что модель по традиции предпочла скрыть лицо дочери. Кстати, на торжественном мероприятии присутствовала и бабушка Мирославы, артистка Инна Маликова.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В Сети одни поклонники с недоумением поинтересовались, зачем до сих пор продолжать прятать лицо ребенка, и предложили вообще не выкладывать снимки, если нет желания показывать девочку. Впрочем, большинство фанатов порадовалось за Дмитрия и Анастасию. Подписчики рассыпались в комплиментах, поздравлениях и добрых пожеланиях.

Напомним, Дмитрий Маликов-младший познакомился с Анастасией Толстой в Москве. Почти пять лет они общались по переписке и очень редко встречались, так как Маликов учился во Франции, а девушка жила в России.

Интересно, что Дмитрий решил не идти по стопам именитых родственников и отказался связывать жизнь со сценой, а посвятил себя кулинарному искусству. Он осваивает новые техники приготовления пищи и развивается как повар.