Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Деловая осень продолжается! Звезды советуют подумать о своем здоровье и образе жизни: на какие тренировки записаться, что добавить в рацион, с чего начинать день.

Тельцы

Земные знаки сегодня смогут совместить вдохновение с деньгами. Хороший день, чтобы сделать какую-то творческую работу и тут же получить за нее оплату.

Близнецы

Домашние дела – ваша тема! В этом сентябре звезды все устраивают так, чтобы переезд, ремонт, покупка бытовой техники проходили максимально гладко и легко.

Раки

День отлично подойдет для всех дел, где нужны четкость и терпение. Оформить документы, организовать поездку или важный разговор – получится идеально.

Львы

Пора перестать тратиться на ерунду – утверждают звезды. День отлично подойдет для составления списка покупок или запуска финансовых планов на осень.

Девы

Амбициозная Луна в Козероге вместе с вашим Солнцем превратят каждого представителя знака в гуру продуктивности. Если настроиться на дела, вы многого добьетесь.

Весы

Вы буквально почувствуете, как важен сегодня диалог с собой. Это день, когда уединение и спокойствие принесут больше пользы, чем разговоры с окружающими.

Скорпионы

Напишите важный пост в социальных сетях или предложите кому-то сотрудничество. Ваш онлайн-голос сегодня будет особенно влиятельным – используйте это с умом.

Стрельцы

Солнце с Луной шлют вам четкий сигнал: пора не мечтать, а делать! Могут появиться важные предложения или интересные идеи, которые изменят жизнь.

Козероги

Ваша Луна сегодня как учитель в школе жизни – строга, но справедлива. Если хорошенько постараться, можно всего за день продвинуться в делах или обучении.

Водолеи

Пока светила в земных знаках, пользуйтесь их силой! День хорош для расчетов, планирования, оформления документов. Главное – перестать это откладывать.

Рыбы

Ваш партнер - как зеркало: сегодня в нем вы увидите себя. И если отбросить эмоции, можно разобраться в том, что беспокоит или не клеится в отношениях.