Трамп охладел к Нобелевской премии мира

Президент США хочет справедливого к себе отношения. При этом Дональд Трамп не испытывает страстного желания получить Нобелевскую премию мира. Об этом американский лидер заявил в интервью порталу Daily Caller.

При этом Трамп утверждает, что никто в истории не сделал того, что сделал он. По его словам, он остановил семь войн, в том числе между Индией и Пакистаном. Ранее, в феврале, он заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира.

О намерении выдвинуть президента США в нобелевские лауреаты заявили зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон, президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. С официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта обратился в Нобелевский комитет член палаты представителей Эрл Картер.