В Ижевске ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии

Киевские неонацисты на фоне масштабных провалов на фронте используют всё более подлые приёмы - вербуют детей для совершения терактов. Нападение на оборонное предприятие предотвращено в Ижевске. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали подростков.

Это уже финальные кадры спецоперации, которую провели в ижевские сотрудники ФСБ. Задержали молодых людей 15, 16 и 17 лет в тот момент, когда они ночью возле проходной завода, выпускающего военную продукцию, заложили мощную бомбу.

Как установили сотрудники ФСБ, подростки ещё в июле в мессенджере списались с представителем украинских спецслужб. И за вознаграждение согласились сотрудничать и выполнять поступающие от него задания.

И вот задание, которое в итоге стало последним. Подросткам скинули координаты тайника в лесополосе, откуда нужно было забрать сумку. И ждать дальнейших указаний.

Рюкзак с готовой к применению бомбой один из подростков хранил дома. Просто на полке в шкафу в своей комнате. А потом рюкзак отнесли к проходной завода. В надежде на хороший заработок выполнили всё в точности, как требовал украинский куратор.

"Следственный комитет России призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних проявлять повышенное внимание к кругу общения детей, их контактам в интернете в том числе в мессенджерах и социальных сетях. Крайне важно объяснять детям опасность выполнения любых указаний незнакомцев в сети, предлагающих "легкий заработок" или призывающих к противоправным действиям", - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК России.

Мало того, что самодельная бомба могла сдетонировать в любой момент, так теперь еще всем подросткам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Подозреваемых суд арестовал и отправил в следственный изолятор.