Буланова ответила на новость об уходе артиста из ее "энергосберегающей" подтанцовки

Татьяна Буланова переживает новую волну популярности после того, как ее песни "залетели в тренды", то есть распространились в Сети и привлекли внимание молодежи.

А недавно успех артистки только укрепился благодаря ее подтанцовке. Артисты выступают с певицей более 20 лет, но лишь сейчас оказались под пристальным вниманием общественности. В Сети подтанцовку Булановой называют "энергосберегающей", однако сама Татьяна спокойно относится к подобному эпитету. Более того, певица, наоборот, очень рада, что ее танцоры оказались популярны, да и сама она стала кумиром зумеров.

Однако неожиданно в Сети распространилась новость, будто один из танцоров коллектива певицы, Дмитрий Берегуля, ушел, предпочтя развиваться самостоятельно и отдельно от Татьяны Булановой. Журналисты связались с самой артисткой, чтобы выяснить, правда ли это.

"Впервые слышу про это. Нет, про уход я не говорила. Не бойтесь, все хорошо", - заявила популярная исполнительница Starhit.

Тем не менее, говорят, что после обрушившейся на него славы Дмитрию Берегуле становится сложнее совмещать танцы на сцене и ведение частных мероприятий. Не секрет, что уже продолжительное время он проводит праздники не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. Кстати, он вел свадьбу и самой Татьяны Булановой, когда она выходила замуж в третий раз. Это приносит ему хороший доход. Сейчас, после того, как его "энергосберегающие" танцы знают все, стоимость ведения увеличилась.