Белый дом анонсировал "будоражащее" заявление Трампа

Белый дом раскрыл тему анонсированного ранее заявления президента США Дональда Трампа. Ее назвала журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на вашингтонскую администрацию.

Журналистка в соцсети привела слова пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. Как сказала представитель администрации, президент выступит с будоражащим объявлением. Оно связано с министерством обороны.

Ранее СМИ опубликовали расписание Дональда Трампа. В нем указано, что американский лидер выступит из Овального кабинета во вторник. Эфир запланирован на 21.00 по московскому времени.