Россия вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с нашей страной. Об этом заявил во вторник, 2 сентября, российский лидер Владимир Путин.

Политик высказался о специальной военной операции России на Украине, подчеркнув, что наше государство защищает всех, кто связал "свою жизнь и свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями".

Именно в этом, по словам Владимира Путина, состоит "суть конфликта — вот откуда он взялся" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Владимир Путин, говоря о российской специальной военной операции, указывал на то, что наше государство в ходе боевых действий в Донбассе возвращает свое, а не захватывает чужое.

Зампред российского Совета безопасности Дмитий Медведев заявлял, что специальная военная операция России — это народная война. Также подчеркивалось, что СВО продолжается и будет идти до достижения всех целей, которые были поставлены главой государства и верховным главнокомандующим.