Вот почему на самом деле больной раком Карл III спешит вернуть принца Гарри в семью: реальная причина разрывает сердце

Отношения принца Гарри с семьей окончательно испортились после выхода его мемуаров "Запасной". Младший сын короля в красках описал, как все родственники его не любили, да и вообще, на свет он появился, чуть ли не ради донорских органов для Уильяма.

Король Карл III на детские обиды и выдумки сына отвечать не стал. С момента выхода книги прошло два с половиной года, страсти улеглись, и отец простил герцога Сассекского. Сам Гарри также осознал, что был неправ, а жить без семьи очень тяжело. Муж Меган Маркл попытался вернуться в Британию и наладить связь с родственниками, но столкнулся с проблемой. Никто кроме короля не желает видеть беглого принца.

Сейчас команда Гарри ведет переговоры с дворцом. Принц хотел бы приехать в Лондон на поминки Елизаветы II и встретиться с семьей. 76-летний монарх не против пообщаться со своим младшим сыном в ближайшие дни. Как рассказал бывший королевский дворецкий Грант Харролд, Карл III надеется как можно быстрее вернуть Гарри в Британию и помирить сыновей.

По словам Харролда, главная причина заключается в том, что король боится умереть, оставив эту вражду Уильяму. "Я знаю, каков Карл III, он стремится, чтобы все были счастливы. Он любит, чтобы все ладили. Так что вы можете быть уверены, что король, без сомнения, хочет, чтобы все разрешилось. Я думаю, что если отец захочет увидеть Гарри, то он его увидит", — отметил дворецкий в беседе с Daily Express.

Британцы в комментариях к интервью Харролда пишут, что его слова разрывают сердце. Ведь все осознают, Карл III не будет править так долго, как его мать, рак убивает короля. Никто не знает, сколько у него осталось времени, чтобы наладить отношения между сыновьями. Возможно, он так и не успеет примирить Гарри и Уильяма, ведь младший брат слишком сильно задел семью старшего.