Российские дроноводы захватывают поселки без участия штурмовиков

ВС России иногда берут под контроль населенные пункты практически без участия штурмовиков. Это возможно благодаря действиям российских операторов дронов, сообщил инструктор ВСУ Антон Черный.

По словам украинского военного, российские специалисты из "Рубикона" на одном из направлений создают такие серьезные зоны поражения, что практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт.

Черный отметил, что российские операторы часто запускают настолько много дронов, что буквально не дают боевикам ВСУ поднять голову. Украинским солдатам приходится бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки, передает РИА Новости.