ВС России активизировали использование беспилотных катеров в дельте Днепра

Российские расчеты безэкипажных катеров активизировались в дельте Днепра. В сопровождении подразделений прикрытия и РЭБ они готовят технику к работе вблизи линии боевого соприкосновения. Именно надводные дроны должны стать главными перевозчиками в этом районе, сообщили "Известиям" источники в Минобороны России.

В военном ведомстве пояснили, что безэкипажные катера используются для снабжения подразделений ВС на островах в дельте реки. Беспилотники доставляют боеприпасы и продукты, после чего возвращаются в тыл.

Работа идет в такой обстановке, когда обычные лодки слишком уязвимы для вражеских дронов и артиллерии. Поэтому БЭКи на электрической тяге позволяют снабжать войска практически без риска для личного состава. А противнику стоит ждать новых проблем уже в осенний период, заключили эксперты.