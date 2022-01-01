Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников СВО

С осени 2022 года волонтеры группы "Учителя – фронту" передали около 200 тонн гуманитарной помощи участникам СВО - от влажных салфеток и полотенец до радиоустройств, антенн, тепловизоров и генераторов.

"Советник директора по воспитанию и руководитель военно-патриотического клуба "Вызов" школы №1571 Сергей Колесников вместе с коллегой Кириллом Керимовым и его братом Алексеем Сафоновым осенью 2022 года создали волонтерскую группу "Учителя – фронту". Они объединили педагогов, учеников и родителей нескольких школ, а также других неравнодушных жителей СЗАО", – сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Отдельно отмечено, что для жителей новых и приграничных регионов собирают продукты питания, одежду, товары для учебы, игрушки. В команде сегодня - около 70 педагогов и 50 родителей из нескольких школ СЗАО, а также свыше 100 детей с 1 по 11 класс.

