Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали отправку китайских миротворцев на Украину

Отношения России и США развиваются, прежде всего, по линии обсуждения украинского конфликта. Об этом рассказал во вторник, 2 сентября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил Ушаков в интервью Первому каналу, в Китае имела место "масса контактов между лидерами — когда они сидели за столом, во время концерта, когда они общались в ходе ШОС, в ходе "ШОС+". Благодаря этому президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин "наговорились".

Однако, как заявил представитель Кремля, Владимир Путин и Си Цзиньпин никак не обсуждали идею размещения на Украине китайского миротворческого контингента.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркивал, что позиция Китая по украинскому кризису "последовательна и ясна". Пекин выступает за дипломатический процесс, а посылать своих военных на Украину не собирается, что бы ни писали западные СМИ.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что Москва поддерживает выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления.