Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем высшим учебным заведениям. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора во вторник, 2 сентября.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, претензии возникли к Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова (МГУ), Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана и Медицинскому институту им. Зернова М. С.

Вузам предписывается предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.

Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя школьников и студентов с Днем знаний, отмечал, что с этим праздником связана биография каждого из нас. В российских вузах будут учиться более 5 миллионов человек. Самыми популярными направлениями среди тех, кто в этом году поступил на первый курс, стали инженерные специальности, медицина и педагогика.

Перед бывшими школьниками, которые выдержали вступительные экзамены в МГУ, выступил ректор Виктор Садовничий. Ребята произнесли клятву студента, а также увидели настоящую историческую реликвию — грамоту об учреждении университета.