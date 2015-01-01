"Наталья упокоилась с миром": надежды спасти застрявшую на пике Победы Наговицину больше нет

Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на высоте более 7000 метров на пике Победы. Альпинистка не смогла продолжить путь и осталась в палатке на горе. Через несколько суток к ней добрались двое итальянцев, мужчины пытались спасти Наталью, но не смогли. Оставив ей воду и еду, спортсмены ушли в лагерь, чтобы вернуться через сутки. Но при повторной попытке помочь россиянке, один из итальянцев погиб.

Больше до Натальи никто не мог добраться. Родные до последнего верили, что Наговицина жива. Даже когда альпинистку официально признали мертвой, семья требовала, чтобы спасательную операцию не завершали.

Покорительница Эвереста Вика Боня тоже отказывалась верить в гибель Натальи и продолжала бороться за ее спасение. 2 сентября по просьбе Виктории к Наталье снова отправили дрон, чтобы он обследовал палатку спортсменки и установил, жива ли она. Но аппарат лишь подтвердил то, что специалисты сообщили еще неделю назад.

"Нам удалось запустить дрон, сегодня, 2-го сентября на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром", — написала Виктория в личном блоге.

По словам Бони, она умоляла оператора дрона, чтобы он дольше кружил над палаткой, Вика надеялась, что Наталья заметит летающий аппарат и сможет подать какой-нибудь знак. Но Наговицина так и не вышла на связь. Ее палатка была закрыта.