Третий рабочий день Владимира Путина в Китае начинается со встречи с лидером КНР и президентом Монголии. Си Цзиньпин вспомнил поговорку: "Чтобы подпереть забор, нужны три кола, а герою – три помощника". Российский лидер согласился: "Мы в таком формате давно не виделись, и сегодняшняя встреча - это инициатива председателя Китайской Народной Республики. Хочу вас за это поблагодарить. Подчеркну, Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией".

Один из крупнейших проектов - "Сила Сибири". "Газпром" и китайская CNPC договорились об увеличении поставок по этому трубопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год. В Пекине подписан меморандум о строительстве еще одной газовой магистрали. Но это не все – китайские партнеры предлагают открывать свои производства и компании в России. Москва и Пекин по итогам переговоров подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве в сфере здравоохранения, культуры, образовании и туризма. С 15 сентября виза для путешественников из России в Поднебесную не нужна. Пробный период продлится год.

Встреча Владимира Путина проходит в Доме народных собраний - он находится на западной стороне площади Тяньаньмэнь, одной из самых больших в мире и уж точно - в Китае. Здесь уже установлены трибуны, завтра состоится парад, посвященный 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Российский президент - главный гость.

Память об этом ценна для обеих стран, заявляют Владимир Путин и Си Цзиньпин уже на встрече делегаций.

"Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации. Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это в полной мере проявилось в ходе вашего майского визита в Россию и совместного участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне", - добавил российский лидер.

9 мая китайский лидер наблюдал за Парадом победы в Москве. А теперь российский президент с трибуны в Пекине увидит военные образцы вооружений одной из самых больших армий в мире. (

Китай и Россия видят, как коллективный Запад пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и не желает вспоминать, кто именно ее развязал. Европейские элиты и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстративно отказались от приглашения КНР на парад. Впрочем, это не испортит праздник.

На торжества в Пекин приедут главы 26 государств. Среди них - и премьер Словакии Роберт Фицо, и президент Сербии Александр Вучич, которым в ЕС всячески пытались запретить посещать Красную площадь в день Победы. Сегодня премьер Словакии на встрече с Путиным вспомнил об этом: "Нашему секретарю я начал говорить одну историю о лягушке или о жабе, иногда такое впечатление, что мы в Евросоюзе - как эта жаба, которая сидит на дне колодца. И мы не видим, что находится наверху, но мир совсем другой, и я иногда разочарован".

Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для Словакии. Но в последнее время Украина начала непрерывные атаки на нефтепровод "Дружба". Таким образом Киев пытается нанести ущерб России, но по факту страдают ее партнеры. Фицо заявил, что его страна будет жестко реагировать на подобные выходки. И сообщил российскому президенту, что собирается поднять этот вопрос на встрече с Зеленским 5 сентября.

Путин подчеркнул, что Россия долго терпела, прежде чем ответить на хамские удары по нашей энергоструктуре. И дал Фицо совет: "Закройте Украине поставки газа, закройте поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов". И поделился со словацким политиком итогами встречи с американским лидером в Анкоридже.

О том, насколько западные страны увязли в разжигании конфликтов, Путину на русском языке рассказывал президент Сербии Вучич. Российский лидер отметил, что наша страна с уважением относится к независимому курсу Белграда. А Александр Вучич подчеркнул важность сотрудничества двух стран: "Хочу вас еще раз известить, что Сербия с начала украинского кризиса, уважаемый господин президент, находится в очень трудной ситуации и под большим давлением, но, несмотря на это, мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию. Отстоять независимость Сербии. Мы сегодня являемся единственной страной в Европе, которая не дала никаких санкций Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять военный нейтралитет".

На встрече с премьером Пакистана российский лидер обсуждал способы расширения сотрудничества. Путин пригласил Шарифа на встречу ШОС на уровне руководителей правительств, которая пройдет в ноябре в Москве.