Для многих политиков в Европе идея отправки своих военных на Украину под предлогом миротворческой миссии является кошмаром, поскольку не пользуется популярностью у избирателей. Такое заявление сделал бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как написал политик в статье для The Washington Post, в европейских странах "избиратели не хотят об этом слышать", к тому же затраты на европейских миротворцев на Украине будут чрезмерными и беспрецедентными.

Кроме того, вызывает вопросы целесообразность отправки европейских миротворцев на Украину в качестве так называемых "сил заверения". Этот вариант предполагает развертывание сил вдали от линии боевого соприкосновения. Кулеба отметил, что это окажет весьма ограниченный эффект на ситуацию в сфере безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что французский лидер Эммануэль Макрон сказал неправду — так в Кремле прокомментировали слова политика о том, что он не нуждается в согласии России на ввод иностранных миротворцев на Украину.

Тем временем глава Минобороны ФРГ Борис Писториус резко отреагировал на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах развертывания многонациональных сил на территории Украины. Он назвал принципиально неправильным обсуждение подобных вопросов до того, как стороны украинского конфликта усядутся за стол переговоров.