Европейские лидеры недооценивают проблему с закачкой газа в подземные хранилища (ПХГ). Такое заявление сделал во вторник, 2 сентября, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Глава российской госкорпорации, которого цитирует официальный Telegram-канал "Газпрома", напомнил, что сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Это означает, что времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше.

Между тем за пять месяцев закачки страны Европы восполнили только две трети объема газа в ПХГ. При такой динамике европейские газовые хранилища не успеют заполнить до необходимой отметки в 90%, что грозит европейцам опасной зимой.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что обойтись без кабального договора с Соединенными Штатами по таможенным пошлинам Евросоюз вполне мог, "если бы они получали стабильно российский газ или какой-либо еще, но стабильно, а у нас для этого был построен целый трубопровод".

Тем временем президент Владимир Путин рассказал глава словацкого правительства Роберту Фицо, как заставить киевский режима уважать интересы соседних стран. Российский лидер подчеркнул, что достаточно всего лишь закрыть поставки газа, которые идут по реверсу на Украину, чтобы в Киеве поняли: есть пределы поведению в области нарушения чужих интересов.