Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после обсуждения с президентом России Владимиром Путиным украинского конфликта сделал несколько выводов.

Встреча политиков состоялась в Пекине — Фицо и Путин прибыли туда для участия в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.

Как отметил Фицо, президент России проинформировал его о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения военного конфликта на Украине.

Благодаря этому словацкий политик, по его словам, сделал несколько выводов", которые намерен в пятницу, 5 сентября, озвучить предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому, пишет "Коммерсантъ".

Ранее Владимир Путин рассказал глава словацкого правительства Роберту Фицо, как заставить киевский режима уважать интересы соседних стран. Российский лидер подчеркнул, что достаточно всего лишь закрыть поставки газа, которые идут по реверсу на Украину, чтобы в Киеве поняли: есть пределы поведению в области нарушения чужих интересов.

Также сообщалось, что всего две страны, входящие в Евросоюз, отказались поддержать инициативу об учреждении международного антироссийского трибунала, одна из них — Словакия. Депутат Европарламента от партии "Голос — социальная демократия" Бранислав Ондруш заявил, что "этот трибунал излишен, он лишь углубит раскол в отношениях с Россией и не приведет к миру".