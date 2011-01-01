Встреча президента России Владимира Путина с лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном обещает стать важным событием, которое вряд ли обрадует Запад.

Лидеры всех трех государств примут участие в торжествах, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, запланированных на среду, 3 сентября.

Как отмечает The Spectator, это "мероприятие, представляющее собой первую многостороннюю встречу трех лидеров со времен холодной войны, призвано послать Западу четкий сигнал".

Встреча президента России, председателя КНР и лидера КНДР может продемонстрировать всему миру единый антизападный фронт и тем самым "лишить европейские страны легитимности".

Ранее советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак назвал беспрецедентным участие лидера КНДР Ким Чен Ына в торжествах в китайской столице. Такое случится впервые с момента прихода Ким Чен Ына к власти в 2011 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой стали крепче благодаря главам двух государств. Также политик напомнил про стратегический характер отношений Москвы и Пхеньяна.